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إلغاء رحلات القطارات في بنجلاديش بسبب إضراب العاملين

09:41 ص الثلاثاء 28 يناير 2025

رحلات القطارات في بنجلاديش

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دكا - (أ ب)

تم إلغاء رحلات القطارات في أنحاء بنجلاديش، اليوم الثلاثاء، بسبب إضراب العاملين الذين يطالبون بزيادة المعاشات ومزايا أخرى، مما أثر على عشرات الآلاف من الركاب وحركة الشحن.

وقال سادر رحمان، رئيس طواقم العمل بالسكك الحديدية ونقابة العاملين إنه تم الدعوة لتنظيم الإضراب عقب عدم التوصل لاتفاق خلال لقاء مع رئيس الحكومة المؤقت محمد يونس في وقت متأخر من أمس الاثنين.

وأضاف رحمان أن الاضراب سيستمر إلى أجل غير مسمى في حال لم تقبل الحكومة مطالبهم.

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رحلات القطارات بنجلاديش إضراب العاملين دكا
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