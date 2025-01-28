مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين سكوت بيسنت وزيرًا للخزانة

واشنطن- (أ ب)

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الإثنين، تعيين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة، مما يمنح الملياردير دورا محوريا في محاولة تمديد تخفيضات الضرائب التي أقرها الرئيس دونالد ترامب.

حصل سكوت بيسنت، المقيم في ولاية ساوث كارولاينا، على تأييد واسع من الحزبين في مجلس الشيوخ، حيث تم التصويت على تعيينه بنتيجة 68 مقابل 29 صوتا.

ويُعد هذا التعيين سابقة تاريخية، إذ سيكون أول شخص مثلي الجنس علنا يتولى هذا المنصب.

ويأتي اختيار بيسنت ضمن جهود الرئيس ترامب لتنفيذ أجندة سياسية تجمع بين مصالح قادة الأعمال المليارديرات المعنيين بتنظيم الأسواق وقاعدة شعبوية تطالب بسياسات حكومية داعمة لها.

كان بيسنت سابقا داعما للحزب الديمقراطي وعمل مع الملياردير جورج سوروس، إلا أنه أصبح مؤخرا من أشد المؤيدين لترامب.

وحذر بيسنت من "كارثة اقتصادية" قد تواجه الولايات المتحدة إذا لم يجدد الكونجرس البنود الرئيسية لقانون تخفيضات الضرائب الذي أقره ترامب، والمقرر انتهاء صلاحيته في 31 ديسمبر 2025.

وسيكون من أولويات بيسنت التفاوض لتمديد هذه التخفيضات الضريبية، إلى جانب السعي لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3% سنويا، وخفض العجز بشكل كبير، وزيادة إنتاج النفط المحلي بمقدار 3 ملايين برميل يوميا.





