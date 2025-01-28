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درع صاروخي شامل.. دونالد ترامب يأمر بإنشاء القبة الحديدية الأمريكية

08:09 ص الثلاثاء 28 يناير 2025

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

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وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه وقع على أمر تنفيذي للبدء بإنشاء نظام دفاع صاروخي للولايات المتحدة على غرار نظام القبة الحديدية الذي استخدمته إسرائيل لاعتراض آلاف الصواريخ التي استهدفتها خلال حربها ضد حماس في غزة وحزب الله اللبناني.

وقال ترامب: "نحن بحاجة للبدء فورا بإنشاء قبة حديدية بأحدث تقنية للدفاع الصاروخي"، مؤكدا أن هذه الدرع الصاروخية "سوف تُصنع هنا في الولايات المتحدة الأمريكة"، وفقا لسكاي نيوز.

ولاحقا، على متن الطائرة الرئاسية التي تقل ترامب في رحلة العودة إلى واشنطن، أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن الرئيس وقع أمرا تنفيذيا لـ"تطوير ما نسميه "القبة الحديدية الأمريكية"، وهي درع دفاعية صاروخية شاملة لحماية الأراضي الأمريكة".

وخلال حملته الانتخابية عام 2024، كرر ترامب تعهده بإنشاء نسخة أمريكة من نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي في حال فوزه بالرئاسة.

لكنه تجاهل حقيقة أن هذا النظام مصمم لمواجهة الصواريخ القصيرة المدى، ما يجعله غير مناسب للدفاع ضد الصواريخ البالستية العابرة للقارات التي تشكل الخطر الرئيسي على الولايات المتحدة.

وأشاد ترامب، في حديثه الذي تزامن مع تولى وزير دفاعه بيت هيجسيث منصبه، مجددا بالنظام الذي استخدمته إسرائيل ضد الصواريخ التي أطلقت عليها من قبل حماس في غزة وحزب الله في لبنان خلال الحرب التي اندلعت بعد هجوم السابع من أكتوبر.

وقال ترامب: "إنهم يسقطون كل واحد منها تقريبا"، مضيفا: "لذا أعتقد أن الولايات المتحدة تستحق أن يكون لها هذا".

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