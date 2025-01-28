رئيس وزراء فرنسا: إيلون ماسك يُشكل تهديدًا للدول الديمقراطية

وكالات

اعتبر رئيس وزراء فرنسا فرانسوا بايرو، أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك شبكة "إكس" للتواصل الاجتماعي والحليف الوثيق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يشكل تهديدا للديمقراطية.

وقال بايرو: "إيلون ماسك يشكل تهديدا للديمقراطيات، ولا ينبغي أن يكون للمال الحق في حكم الضمائر"، وفقا لروسيا اليوم.

وتأتي تعليقات رئيس الوزراء بشأن ماسك بعد أن حذر الأسبوع الماضي من أن فرنسا وأوروبا ستضطران للوقوف في وجه ترامب وسياساته، أو المخاطرة بالتعرض "للهيمنة والسحق والتهميش".

وأبدى ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" وأغنى رجل في العالم، استعداده للتدخل في قضايا السياسة الخارجية.

وكتب ماسك في مقال نشرته صحيفة "فيلت" الألمانية، أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني هو القوة السياسية الوحيدة التي يمكنها إنقاذ البلاد من أن تصبح "ظلا لسابق عهدها".

وقد أثار نشر هذه المادة عاصفة من الجدل في هيئة تحرير "فيلت" وفي ألمانيا ككل. وقد قدمت رئيسة قسم الرأي في الصحيفة إيفا ماري كوغل رسالة استقالة بعد نشر المقال، فيما وصف فريدريش ميرتس، المرشح لمنصب مستشار ألمانيا من كتلة المعارضة المكونة من الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، المقال بأنه تدخل غير مسبوق في الانتخابات الألمانية.

وحث ماسك البريطانيين على التصويت لحزب الإصلاح البريطاني الشعبوي اليميني، قائلا إنه "الأمل الوحيد" للبلاد.

ووصف ماسك رئيس الوزراء البريطاني الحالي كير ستارمر بـ"الشرير" ودعاه إلى الاستقالة وسط اتهامات للسلطات البريطانية بالتستر على عمليات اغتصاب جماعي للفتيات من قبل عصابات.