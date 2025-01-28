ترامب: إعادة السماح بالتنقيب عن النفط والغاز في محميات منطقة ألاسكا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حكومة بلاده تخطط لإعادة السماح بعمليات التنقيب عن النفط والغاز في أراضي المحميات الطبيعية في منطقة ألاسكا.

وأشار إلى أن احتياطيات هذه الحقول ستكون قادرة على تلبية الطلب على النفط لكل أنحاء آسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف ترامب: "سنفعل ذلك بسرعة كبيرة الآن، أعتقد أنني سأفعل ذلك بمرسوم رئاسي تنفيذي، لأنهم لم يحصلوا عليه من خلال الكونجرس".

وتابع: "لذا أعتقد أننا سنفعل ذلك بسرعة، ستسمح تلك الحقول بتلبية احتياجات كل آسيا بفضل موقعها الجغرافي، المحمية البرية الوطنية في القطب الشمالي، يمكنها تلبية احتياجات كل آسيا، الحديث عن حقل ضخم جدا، وربما الأكبر في العالم، وأكبر من حقول العربية السعودية".

وانتقد ترامب إدارة سلفه جو بايدن، واتهمها "بالقضاء على المحمية البرية الوطنية في القطب الشمالي في ألاسكا، وهي أكبر محمية وربما أقوى محمية في العالم".