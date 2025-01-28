ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا بشأن خدمة المتحولين جنسيا في الجيش

وكالات

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يوجه وزير الدفاع بيت هيجسيث، لمراجعة سياسة البنتاجون بشأن خدمة المتحولين جنسيا في الجيش، ما قد يمهد الطريق لحظر مستقبلي على خدمتهم، وفقا لروسيا اليوم.

وجاء في أمر ترامب الصادر، أن الأفراد الذين يعرفون أنفسهم بجنس مختلف عن جنسهم البيولوجي "يتعارضون مع التزام الجندي بحياة شريفة وصادقة ومنضبطة، حتى في حياتهم الشخصية".

وأوضح أن ذلك يؤثر على جاهزية الجيش، مما يستدعي وضع سياسة جديدة لمعالجة الأمر.

من جهة أخرى، تعهد محامو الجنود المتحولين جنسيا الذين طعنوا في الحظر خلال فترة ترامب الأولى بمواصلة النضال ضد الحظر الجديد.

يذكر أن ترامب حاول فرض حظر على المتحولين جنسيا خلال فترته الرئاسية الأولى، لكنه واجه عراقيل في المحاكم لسنوات قبل أن يلغيه الرئيس السابق جو بايدن فور توليه منصبه.