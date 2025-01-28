ما أول ملامح أزمة الولايات المتحدة وكولومبيا؟

وكالات

قررت سفارة الولايات المتحدة في كولومبيا، إلغاء مواعيد التأشيرات، بعد نزاع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الكولومبي جوستافو بيترو، حول رحلات الترحيل من الولايات المتحدة.

وكاد الخلاف بين الرئيسين أن تتحول إلى حرب تجارية مكلفة بين البلدين، بحسب سكاي نيوز.

ووصل عشرات من الكولومبيين إلى السفارة الأمريكية في بوجوتا، حيث تم تسليمهم رسائل من قبل الموظفين تفيد بإلغاء مواعيدهم، بسبب رفض الحكومة الكولومبية قبول رحلات الترحيل لمواطني كولومبيا في عطلة نهاية الأسبوع.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الكولومبية، إن الحكومة أرسلت طائرة تابعة للقوات الجوية الكولومبية إلى مدينة سان دييجو الأمريكية، لاستقبال مجموعة من الكولومبيين الذين كانوا على متن رحلة ترحيل جوية تم منعها من الهبوط صباح الأحد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، إن إدارة ترامب ستتخذ إجراءات إذا لم تلتزم الدول باتفاقياتها، مثل قبول المرحلين.

وأضافت: "كان الهدف من هذا هو تذكير كولومبيا بأن هناك ثمنا يجب دفعه إذا خالفتم اتفاقياتكم، والأشياء التي وعدتم بها".

ويحتاج المواطنون الكولومبيون، مثل معظم غير المواطنين الأمريكيين، إلى تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة بغرض السياحة أو الأعمال أو لأغراض أخرى.