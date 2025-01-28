وزارة الخارجية الألمانية: لا ينبغي طرد الفلسطينيين من قطاع غزة

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، رفضها فكرة طرد السكان الفلسطينيين من قطاع غزة، في تعقيب على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي دعا فيها إلى استقبال الأردن ومصر لسكان غزة.

قال متحدث باسم الوزارة: "إن برلين تتفق مع وجهة نظر الاتحاد الأوروبي وشركائنا العرب والأمم المتحدة، أن الشعب الفلسطيني ينبغي ألا يُطرد من غزة، وأنه ينبغي عدم احتلالها بشكل دائم ولا إعادة احتلالها من قبل إسرائيل".

وشككت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي تزور السعودية حاليا، في أن يكون دونالد ترمب قد بلور خطة محددة لإخراج الفلسطينيين من غزة.

في ذات الوقت، رحبت ميلوني بمناقشة عملية إعادة إعمار القطاع.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يريد من الأردن ومصر استقبال أعداد من سكان غزة، وذلك في سياق الحديث عن تطهيرها.