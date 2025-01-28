عفا عنه ترامب.. مقتل رجل برصاص الشرطة في مشاجرة بولاية إنديانا الأمريكية

وكالات

قالت شرطة ولاية إنديانا الأمريكية، إن رجلا قتل برصاص الشرطة عقب مشاجرة أثناء توقف حركة المرور بعد ظهر يوم الأحد، بحسب روسيا اليوم.

ووقعت الحادثة بعد أيام قليلة من حصول الضحية عن عفو أصدره الرئيس ترامب في قضية "أعمال شغب مبنى الكابيتول الأمريكي عام 2021".

ووفق وسائل الإعلام المحلية، فإنه حوالي الساعة 4:15 مساء، أوقف نائب قائد شرطة مقاطعة جاسبر سيارة بالقرب من خط مقاطعة بولاسكي على الطريق السريع رقم 14 وحاول إلقاء القبض على المشتبه به لكن الأخير أبدى مقاومة.

وقالت شرطة ولاية إنديانا في بيان، إن "شجارا وقع بين المشتبه به والضابط، مما أدى إلى قيام الأخير بإطلاق النار من سلاحه وإصابة المشتبه به إصابة قاتلة".

وأضافت الشرطة، أن المشتبه به كان بحوزته سلاح ناري أثناء توقف حركة المرور.

وحدد الطبيب الشرعي لمقاطعة جاسبر هوية الشخص القتيل بأنه ماثيو هاتل، 42 عاما، من هوبارت بولاية إنديانا.