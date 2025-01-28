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تبادل إطلاق النار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.. ما القصة؟

02:46 ص الثلاثاء 28 يناير 2025

الجيش الأمريكي

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وكالات

أكدت وسائل الإعلام الأمريكية، وقوع حادث تبادل إطلاق النار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، بحسب روسيا اليوم.

وتعرضت دورية لحرس الحدود الأمريكي لإطلاق نار بالقرب من مدينة فرونتون في ولاية تكساس الأمريكية.

ورد أفراد حرس الحدود على النيران، دون سقوط ضحايا أو مصابين من أي طرف.

وأشارت السلطات الأمريكية إلى أنها تعتقد بأن الأشخاص الذين أطلقوا النار كانوا من أفراد عصابات المخدرات.

ووقع الحادث عندما حاولت مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين عبور النهر على الحدود الأمريكية المكسيكية.

وحسب السلطات الأمريكية، لم يتمكن أي مهاجر من دخول الأراضي الأمريكية.

يأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتخاذ إجراءات لضمان أمن الحدود والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية، حيث تم نشر تعزيزات إضافية من العسكريين.

كان حاكم ولاية تكساس جريج أبوت قد أرسل أكثر من 400 عسكري إضافي إلى الحدود لمساعدة السلطات الفدرالية.

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