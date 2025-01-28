مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تعيين سكوت بيسنت وزيرًا للخزانة

وكالات

صوت مجلس الشيوخ على تأكيد تعيين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة، في الوقت الذي يعمل فيه الجمهوريون في مجلس الشيوخ على تثبيت اختيارات الرئيس دونالد ترامب بسرعة في المناصب العليا.

وحصل سكوت بيسنت، المقيم في ولاية ساوث كارولاينا، على تأييد واسع من الحزبين في مجلس الشيوخ، حيث تم التصويت على تعيينه بنتيجة 68 مقابل 29 صوتا، وفقا لروسيا اليوم.

ويعد هذا التعيين سابقة تاريخية، إذ سيكون أول شخص مثلي الجنس علنا يتولى هذا المنصب.

وأيدت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق، ترشيح الرئيس دونالد ترامب لسكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، وأوصت المجلس بتعيينه في هذا المنصب.

ولقي ترشيح وزير الخزانة الجديد معارضة شديدة من الديمقراطيين التقدميين، بمن فيهم السيناتور إليزابيث وارن، والسيناتور رون وايدن، اللذان اتهما بيسنت بانتهاك قواعد ضريبة الخزانة في الخطب التي ألقياها في الدقائق التي سبقت التصويت.

وقال بيسنت خلال جلسة تأكيد تعيينه إن تمديد التخفيضات الضريبية الكبيرة التي دفع بها ترامب خلال إدارته الأولى سيكون أولويته، موضحا أن هذا نجاح أو فشل، وإذا لم نصلح هذه التخفيضات الضريبية، وإذا لم نجددها ونمددها، فإننا سنواجه كارثة اقتصادية.

كما دافع بيسنت عن مساعي ترامب لفرض الرسوم الجمركية بعد أن أثار أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين مخاوف بشأن ذلك. وعارض زيادة الحد الأدنى للأجور الفيدرالية وأيد زيادة العقوبات.

وقال بيسنت إن الدولار يجب أن يحافظ على مكانته كعملة احتياطية عالمية، لكنه حذر من الإنفاق الفيدرالي غير المنضبط الذي قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية وزيادات ضريبية قياسية في الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2025.