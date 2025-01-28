ترامب: الدول التي ترفض استقبال مواطنيها المرحلين ستدفع ثمنا اقتصاديا باهظا

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر للحزب الجمهوري في فلوريدا، أنه سيتم ترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين الجدد الذين يتم احتجازهم على الحدود محذرا دولهم من عدم استقبالهم.

وقال ترامب: نحن نرحّل الآن 100% من الذين يتم القبض عليهم على الحدود، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في تقليل محاولات عبور الحدود.

وأكد ترامب أنه أمر بنشر قوات عسكرية في المناطق الجنوبية من الولايات المتحدة لدعم حرس الحدود في التصدي لمحاولات الهجرة غير الشرعية، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار إلى أن الدول التي ترفض استقبال مواطنيها المرحّلين ستدفع "ثمنا اقتصاديا باهظا"، في إشارة إلى العقوبات المحتملة على تلك الدول.