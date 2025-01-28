وزير خارجية أمريكا يُناقش مع العاهل الأردني تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وكالات

أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اتصالا هاتفيا، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بحسب سكاي نيوز.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، إن روبيو ناقش مع الملك عبد الله تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة، وخلق مسار للأمن والاستقرار في المنطقة.

وتابع البيان: "شكر روبيو الأردن على دعم وقف إطلاق النار، من خلال دوره المتكامل في تقديم المساعدة الإنسانية عبر الممر الأردني".

وأعرب الوزير الأمريكي للملك عبد الله عن التزام الولايات المتحدة بتعميق الشراكة الثنائية القوية بين البلدين، التي تعود إلى 75 عاما، القائمة على أهداف مشتركة للأمن والاستقرار الإقليميين.

وناقشا التطورات في سوريا، وأكدا مجددا على أهمية عدم استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب أو تشكيل تهديد لجيرانها.

تأتي المكالمة بعد يومين من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استقبال الأردن ومصر المزيد من الفلسطينيين من قطاع غزة.

لكن البيان الأمريكي لم يذكر التصريحات التي أدلى بها ترامب مؤخرا.