إعلان

وزير خارجية أمريكا يُناقش مع العاهل الأردني تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

02:12 ص الثلاثاء 28 يناير 2025

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اتصالا هاتفيا، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بحسب سكاي نيوز.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، إن روبيو ناقش مع الملك عبد الله تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة، وخلق مسار للأمن والاستقرار في المنطقة.

وتابع البيان: "شكر روبيو الأردن على دعم وقف إطلاق النار، من خلال دوره المتكامل في تقديم المساعدة الإنسانية عبر الممر الأردني".

وأعرب الوزير الأمريكي للملك عبد الله عن التزام الولايات المتحدة بتعميق الشراكة الثنائية القوية بين البلدين، التي تعود إلى 75 عاما، القائمة على أهداف مشتركة للأمن والاستقرار الإقليميين.

وناقشا التطورات في سوريا، وأكدا مجددا على أهمية عدم استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب أو تشكيل تهديد لجيرانها.

تأتي المكالمة بعد يومين من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استقبال الأردن ومصر المزيد من الفلسطينيين من قطاع غزة.

لكن البيان الأمريكي لم يذكر التصريحات التي أدلى بها ترامب مؤخرا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الخارجية الأمريكي العاهل الأردني وقف إطلاق النار غزة تسليم الرهائن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
دونالد ترامب يحث رئيس وزراء الهند على زيادة مشتريات الأسلحة الأمريكية

إعلان

إعلان