حكومة غزة: نحتاج 120 ألف خيمة لإيواء نازحي الشمال

وكالات

قال رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن مواكب سيارات العائدين إلى شمال القطاع تمتد لمئات الأمتار، مؤكدًا الحاجة إلى ما لا يقل عن 120 ألف خيمة لإيواء النازحين الذين بدأوا بالعودة.

وأشار إلى وجود غرفة عمليات مخصصة لمتابعة أحوال النازحين وضمان توفير الاحتياجات الأساسية لهم، إلا أن مناشدات عديدة وردت من مواطنين تقطعت بهم السبل ولم يتمكنوا من إكمال رحلة العودة إلى ديارهم.

وأوضح أن القطاع لم يستقبل سوى 1900 شاحنة منذ بدء تنفيذ الاتفاق، مع استمرار نقص الوقود والغاز اللازمين لتلبية احتياجات السكان.