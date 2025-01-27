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حكومة غزة: نحتاج 120 ألف خيمة لإيواء نازحي الشمال

11:24 م الإثنين 27 يناير 2025

النازحين الفلسطنيين يعودون الي ارضهم

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وكالات

قال رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن مواكب سيارات العائدين إلى شمال القطاع تمتد لمئات الأمتار، مؤكدًا الحاجة إلى ما لا يقل عن 120 ألف خيمة لإيواء النازحين الذين بدأوا بالعودة.

وأشار إلى وجود غرفة عمليات مخصصة لمتابعة أحوال النازحين وضمان توفير الاحتياجات الأساسية لهم، إلا أن مناشدات عديدة وردت من مواطنين تقطعت بهم السبل ولم يتمكنوا من إكمال رحلة العودة إلى ديارهم.

وأوضح أن القطاع لم يستقبل سوى 1900 شاحنة منذ بدء تنفيذ الاتفاق، مع استمرار نقص الوقود والغاز اللازمين لتلبية احتياجات السكان.

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حكومة غزة العائدين إلى شمال القطاع آلاف الخيم لإيواء نازحي الشمال متابعة أحوال النازحين
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