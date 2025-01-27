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مسيرات العودة.. سائرون وراكبون: مواكب الفلسطينيين إلى شمال غزة- صور وفيديو

10:56 م الإثنين 27 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    النازحين الفلسطنيين يعودون الي ارضهم
  • عرض 10 صورة
    النازحين الفلسطنيين يعودون الي ارضهم
  • عرض 10 صورة
    النازحين الفلسطنيين يعودون الي ارضهم
  • عرض 10 صورة
    عودة النازحين
  • عرض 10 صورة
    النازحين الفلسطنيين يعودون الي ارضهم
  • عرض 10 صورة
    النازحين الفلسطنيين يعودون الي ارضهم
  • عرض 10 صورة
    النازحين الفلسطنيين يعودون الي ارضهم
  • عرض 10 صورة
    النازحين الفلسطنيين يعودون الي ارضهم
  • عرض 10 صورة
    النازحين الفلسطنيين يعودون الي ارضهم
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كتب- محمود عبدالرحمن:

مع الضوء الأول صباح اليوم الاثنين، تمكن أكثر من 300 ألف نازح فلسطيني من العودة إلى شمال قطاع غزة عبر شارع الرشيد الساحلي، بعد التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس يقضي بإطلاق سراح ستة أسرى، من بينهم الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة عودة الفلسطينيين، "رجالًا ونساءً وأطفالًا"، بعضهم يستقل مركبات محملة بما تبقى من أغراضهم، وآخرون يواصلون الرحلة سيرًا على الأقدام للعودة إلى ديارهم وأرضهم التي شُردوا منها قسرًا بفعل الحرب.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة فتح شارع الرشيد للمشاة في الاتجاهين منذ السابعة صباحًا، مع منع مرور المركبات بكافة أنواعها، وفتح شارع صلاح الدين للمركبات في اتجاه واحد من الجنوب إلى الشمال، مع إخضاع جميع المركبات للفحص.

وقال القيادي بحركة حماس عزت الرشق، اليوم الاثنين، إن مشهد عودة النازحين إلى شمال غزة تتحطم أمامه كل أحلام وأوهام الاحتلال في تهجير شعبنا الفلسطيني.

وبدأ النازحون صباح اليوم بالعودة إلى شمال قطاع غزة، مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من معبر نتساريم الذي يفصل جنوب القطاع عن شماله.

وقالت حركة حماس إن عودة النازحين هي انتصار لشعبنا وإعلان فشل وهزيمة الاحتلال ومخططات التهجير، ومشاهد عودة الحشود الجماهيرية لشعبنا إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها تؤكد عظمتهم ورسوخهم في أرضهم.

وأكدت حماس أن المشاهد المفعمة بفرح العودة وحب الأرض والتشبث بها تمثل رسالة للمراهنين على كسر إرادة شعبنا وتهجيره من أرضه.

وشددت حماس على أن عودة النازحين إلى بيوتهم تثبت مجددًا فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العدوانية في تهجير شعبنا وكسر إرادة صموده.

وكان معظم سكان غزة، البالغ عددهم 2.4 مليون شخص، قد نزحوا مرات عدة أحيانًا جراء الحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. وبعد 15 شهرًا من الحرب في غزة، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير الجاري.

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