مسيرات العودة.. سائرون وراكبون: مواكب الفلسطينيين إلى شمال غزة- صور وفيديو

بعد مقترح ترامب.. الرئاسة الفلسطينية تعلّق على تهجير الفلسطينيين من غزة

كتب- محمود عبدالرحمن:

مع الضوء الأول صباح اليوم الاثنين، تمكن أكثر من 300 ألف نازح فلسطيني من العودة إلى شمال قطاع غزة عبر شارع الرشيد الساحلي، بعد التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس يقضي بإطلاق سراح ستة أسرى، من بينهم الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة عودة الفلسطينيين، "رجالًا ونساءً وأطفالًا"، بعضهم يستقل مركبات محملة بما تبقى من أغراضهم، وآخرون يواصلون الرحلة سيرًا على الأقدام للعودة إلى ديارهم وأرضهم التي شُردوا منها قسرًا بفعل الحرب.

شاهد | طوفان بشري من الفلسطينيين يعودون إلى الديار في شمال غزة على وقع أناشيد الانتفاضة والمقاومة. pic.twitter.com/tTfSPTwxAg — فلسطين أون لايـن (@F24online) January 27, 2025

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة فتح شارع الرشيد للمشاة في الاتجاهين منذ السابعة صباحًا، مع منع مرور المركبات بكافة أنواعها، وفتح شارع صلاح الدين للمركبات في اتجاه واحد من الجنوب إلى الشمال، مع إخضاع جميع المركبات للفحص.

وقال القيادي بحركة حماس عزت الرشق، اليوم الاثنين، إن مشهد عودة النازحين إلى شمال غزة تتحطم أمامه كل أحلام وأوهام الاحتلال في تهجير شعبنا الفلسطيني.

وبدأ النازحون صباح اليوم بالعودة إلى شمال قطاع غزة، مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من معبر نتساريم الذي يفصل جنوب القطاع عن شماله.

وكأنه يوم النفرة من عرفات إلى مزدلفة

الآن بدأت حشود الأهالي بالتدفق نحو مدينة غزة و #شمال_غزة ليكسروا ما يسمى بخطة الجنرالات ويُفشلوا مخطط التهجير



هذه لحظات تاريخيّة جاءت بعد 471 يوماً من الجوع والحصار والخذلان والإبادة والصمود والجهاد والصبر#غزة_الفاضحة pic.twitter.com/6inm3zFNL2 — عبدالمنعم بن راشد السعيدي (@a_saidi1973) January 27, 2025

وقالت حركة حماس إن عودة النازحين هي انتصار لشعبنا وإعلان فشل وهزيمة الاحتلال ومخططات التهجير، ومشاهد عودة الحشود الجماهيرية لشعبنا إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها تؤكد عظمتهم ورسوخهم في أرضهم.

وأكدت حماس أن المشاهد المفعمة بفرح العودة وحب الأرض والتشبث بها تمثل رسالة للمراهنين على كسر إرادة شعبنا وتهجيره من أرضه.

وشددت حماس على أن عودة النازحين إلى بيوتهم تثبت مجددًا فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العدوانية في تهجير شعبنا وكسر إرادة صموده.

يوم تاريخي في غزة،

موجات بشرية، رحلة عودة الفلسطينيين إلى شمال #غزة،

المشهد رسالة لِمن يهمه الأمر ،

رفض التهجير،

رفض " صفقة القرن".. pic.twitter.com/bK3wCRy0Yc — Mahdi Mattar (@mahdi_mattar) January 27, 2025

وكان معظم سكان غزة، البالغ عددهم 2.4 مليون شخص، قد نزحوا مرات عدة أحيانًا جراء الحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. وبعد 15 شهرًا من الحرب في غزة، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير الجاري.