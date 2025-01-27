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"أوقفوا إطلاق النار".. الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود توجه رسالة لنتنياهو وترامب (فيديو)

09:18 م الإثنين 27 يناير 2025

أربيل يهود

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وكالات
بثت سرايا القدس مقطعًا مصورًا للأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود، تم تسجيله يوم السبت، حيث اعترفت يهود بأنها عسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وفي رسالتها المصورة، توجهت يهود إلى عائلتها مؤكدة أنها بخير، وأنها تأمل في العودة إليهم قريبًا.
وأضافت الأسيرة أنها موجودة في مكان آمن تحت رعاية سرايا القدس، مؤكدة أنها بحالة جيدة وتفاؤل، مشيرة إلى أملها في العودة كما عادت زميلاتها السابقات.
وفي ختام رسالتها، ناشدت يهود كلًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضمان استمرار وقف إطلاق النار، مؤكدة أنها تأمل في أن يساهم ذلك في عودة جميع الأسرى إلى أوطانهم.

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