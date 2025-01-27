"التهجير خط أحمر يا أبو حنان".. تحفيل مصري وعربي على صفحة ترامب

كتب- محمود عبدالرحمن:

واجهت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن موجة شديدة من الرفض والإدانة على المستويين المحلي والدولي، نظرًا لما تمثله تلك الخطة من محاولة لتصفية القضية الفلسطينية التي أسفرت عن استشهاد آلاف الأرواح على مدار السنوات الماضية.

وقال ترامب في تصريحات له على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" الأحد، إن الخطة التي قد تكون "مؤقتة أو طويلة الأجل" تهدف إلى دعوة مصر والأردن لاستقبال المزيد من الفلسطينيين من قطاع غزة، الذي وصفه بالمدمر والذي يعاني من الفوضى، حيث زعم أن هدفه من هذه الخطة هو إحلال السلام في المنطقة.

وأضاف ترامب: "نتحدث عن مليون ونصف مليون شخص لتطهير المنطقة بالكامل"، مشيرا إلى أنه ناقش هذه الخطة مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الأيام الماضية، وطلب منه استقبال المزيد من سكان غزة، لافتًا إلى أنه سيبحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي إمكانية استضافة مزيد من الفلسطينيين.

وأثارت تصريحات ترامب موجة انتقادات واسعة، حيث أدانت حركة الجهاد الإسلامي التصريحات، معتبرةً أنها جزء من أجندة اليمين الصهيوني المتطرف، وأنها تشجع على استمرار الجرائم ضد الفلسطينيين.

وأعلنت حركة "حماس" رفضها القاطع لهذه الخطة، مؤكدةً أن الفلسطينيين سيفشلون هذه المشاريع كما فشلوا في الماضي في إفشال محاولات التهجير والوطن البديل.

ولم تقتصر الردود على التصريحات الرسمية، بل شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة، حيث هاجم رواد تلك المواقع صفحة الرئيس الأمريكي على فيسبوك وأطلقوا هاشتاج "صحراء النقب" على موقع "إكس" (تويتر سابقًا)، مطالبين بتطبيق "إنسانية" ترامب في نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب لحين إعادة إعمار قطاع غزة.

وعبّر مصطفى أحمد، أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائه قائلاً: "يؤسفني أن أقول لك إنك تكيل بمكيالين، ففي الوقت الذي ترحل فيه المهاجرين واللاجئين من بلادك، تطلب من مصر والأردن استقبال مهاجرين من إخواننا الفلسطينيين، أي منطق في هذا؟". وأضاف مصطفى"تحكم في بلدك ماشئت أما مصائر الآخرين فأنت غير معني بها.ونقول لك وبكل فخر، نحن كمصريين وهم كفلسطينيين نرفض ذلك".

وأضاف أحد رواد مواقع التواصل "عيب يا أبو حنان"، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي، معتبرًا أن "مصر خط أحمر.. سيناء خط أحمر.. السيسي خط أحمر".

اللي صعبان عليه الفلسطنين ياترامب

ياخدهم علي صحراء النقب وعلي الاقل

يبقي الفلسطنين علي ارضهم مش يرحلهم

علي بلاد خلق الله#التهجير_خط_احمر#محدش_نزل pic.twitter.com/gpl97k8pvY — المايسترو...✊🇪🇬🦅🇪🇬🦅🇪🇬🦅💪 (@BASSEMELMASSRY) January 26, 2025



صرح آخر: "اللي صعبان عليه الفلسطينيين يا ترامب، ياخدهم على صحراء النقب، وعلى الأقل يبقى الفلسطينيين على أرضهم مش يرحلهم على بلاد خلق الله".



من جانبها، أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أمس الأحد، على تمسك مصر بثوابت التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة على أنها تظل القضية المحورية في الشرق الأوسط.

وأضافت الوزارة أن التأخر في تسويتها وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة، معبرة عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، متمسكًا بحقوقه المشروعة في وطنه، وبمبادئ القانون الدولي.

وأضاف البيان أن مصر ترفض أي مساس بتلك الحقوق، سواء عبر الاستيطان أو ضم الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدًا للاستقرار ويقوض فرص السلام.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي للعمل على تطبيق حل الدولتين، وتفعيل الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني، وفقًا للشرعية الدولية.

من جانبه علق نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية أيمن الصفدي، على خطة ترامب، قائلاً: "إن ثوابت الأردن واضحة، وتثبيت الفلسطينيين على أرضهم ثابت أردني لم ولن يتغير".

وأضاف أن رفض الأردن للتهجير ثابت ولا يتغير، ويعد ضروريًا لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. وتابع الصفدي، أن "حل القضية الفلسطينية في فلسطين و"الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين"، مؤكداً استمرار الأردن في تقديم المساعدات لقطاع غزة وفقًا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني.