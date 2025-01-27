انقطاع الكهرباء عن مناطق بطولكرم جراء عملية الاحتلال

وكالات

أفادت وسائل إعلام محلية بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في مدينة طولكرم ومخيمها جراء عملية الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في المدينة ومخيمها.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اغتيال قائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في طولكرم بالضفة الغربية إيهاب أبو عطيوي مع عنصر آخر وهو رامز ضميري.

ونعت القسام الشهيدين، وقالت إن حرب الاحتلال المسعورة في الضفة لن تجلب له الأمن ودماء شهدائنا ستكون دافعًا لتصاعد المقاومة.

ويأتي ذلك بعدما اقتحمت قوات راجلة من جيش الاحتلال ضاحية شويكة شمالي طولكرم بالضفة، اليوم الإثنين، حسبما أفادت به مصادر لقناة الجزيرة.