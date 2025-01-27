وزير الخارجية يلتقي بالمُدير العام لمُنظمة العمل الدولية

وكالات

التقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الإثنين "جيلبرت هونجبو" مدير عام مُنظمة العمل الدولية خلال زيارته إلى جنيف.

وأشاد وزير الخارجية بالتعاون المُتميز بين مصر والمُنظمة الأممية، مشيراً إلى الدور الهام الذي يقوم به مكتب المنظمة في القاهرة لتنفيذ المشروعات وبرامج التعاون المختلفة، وأعرب عن تطلع الجانب المصري لترفيع إطار التعاون مع المنظمة.

وتطرق اللقاء إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل وتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتنمية القدرات البشرية، حيث أكد عبد العاطي حرص مصر على تعزيز التعاون مع المنظمة لدعم التوظيف والعمل اللائق والارتقاء ببيئة العمل في مصر لتكون أكثر جذباً للاستثمارات وتلبي تطلعات مصر التنموية تماشياً مع رؤية مصر 2030.

واستعرض وزير الخارجية التطورات الإيجابية التي شهدتها بيئة العمل في مصر، وفي مُقدمتها تأسيس أكثر من 50 مُنظمة نقابية عُمالية جديدة خلال العام الماضي، والمساعي الرامية إلى الانتهاء من مسودة قانون "العمالة المنزلية" تمهيداً لعرضه على البرلمان المصري في أقرب فرصة.

وجدد عبد العاطي التزام مصر بتعزيز معايير العمل الدولية، منوهاً بأن مُصادقة مصر على اتفاقية العمل البحري مؤخراً تعكس هذا الالتزام. وأعرب عن تطلع الجانب المصري للعمل مع المُنظمة الأممية للاستفادة من مُختلف جوانب الدعم الفني الذي تقدمه اتصالاً بتنفيذ الالتزامات الواردة بالاتفاقية.

من جانبه، وجه مدير عام منظمة العمل الدولية التهنئة لمصر بشأن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن تلك الجهود تعكس المكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها مصر.

وثمن المدير العام دور مصر الفاعل في آليات عمل منظمة العمل الدولية، مشيداً بالدور الهام الذي تقوم به في التوصل إلى تفاهمات إزاء مختلف القضايا الفنية والسياسية المطروحة على أجندة عمل المنظمة، وأعرب عن تطلعه لمواصلة التعاون البناء مع مختلف الجهات الوطنية المصرية، بما في ذلك وزارة العمل.