نعيم قاسم: الاعتداء الإسرائيلي على لبنان لم يكن ليصمد لولا الدعم الأمريكي

وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم الإثنين، إن إسرائيل لم تكن لتصمد لولا الدعم الأمريكي المتواصل، مشيرًا إلى أن العدوان الإسرائيلي على لبنان كان بدعم عالمي أمريكي غربي "لا يخضع لقوانين ولا ضوابط".

وتابع، إسرائيل وأمريكا أرادتا إنهاء المقاومة في لبنان ولكننا تصدينا لهم بثبات وشجاعة، مؤكدًا أن المقاومة خيار سياسي ووطني وإنساني لمواجهة الاحتلال وتحرير الأرض المحتلة.

وقال أمين عام حزب الله، إن "العدو الإسرائيلي لم يستطع أن يتقدم في الجبهة ولم يقدر على إحداث فتنة بين الطوائف اللبنانية، والخسائر في صفوفه كبيرة".

وأشار قاسم إلى أن إسرائيل طلبت عبر الولايات المتحدة وقف إطلاق النار بعد الخسائر الكبيرة في صفوف قواتها، مضيفًا "وافقنا على اتفاق وقف إطلاق النار لأننا لم نكن من بدأ الحرب ولم نكن المعتدين ولأن الدولة قررت التصدي لحماية الحدود".

وأكد أنه لم يتوقع أحد أن يخسر الحزب هذا العدد الكبير من القيادات في فترة زمنية قصيرة، لذلك يجري تحقيقًا لفهم ما حدث.

وذكر نعيم قاسم أن الحزب لم يكمل التحقيق بعد في استشهاد محمد حمادة مسؤول البقاع الغربي في الحزب، مضيفًا "ولكن المرجح أن الاحتلال اغتاله".

ووجه قاسم حديثه للشعب الفلسطيني، قائلًا "نبارك للشعب الفلسطيني المجاهد على إنجاز وقف إطلاق النار"، لافتًا إلى أن هدف "طوفان الأقصى" تحقق بعودة القضية الفلسطينية إلى المشهد على الساحات الدولية.