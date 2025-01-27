الاحتلال الإسرائيلي يؤكد بقاء قواته على الحدود مع لبنان



وكالات

قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي ديفيد مينسر، اليوم الإثنين، إن على حزب الله اللبناني الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني، مؤكدًا أن قوات جيش الاحتلال ستبقى على الحدود مع لبنان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن مينسر أكد التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن تل أبيب ستواصل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الجبهة الشمالية مع لبنان والجنوب بقطاع غزة بشكل حازم، مع بدء عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله.

وأضاف كاتس، "من يخالف التعليمات أو يهدد قوات الاحتلال الإسرائيلي سيتحمل التكلفة كاملة"، زاعمًا أن تل أبيب لن تسمح بالعودة إلى وضع الذي كان قائمًا قبل 7 أكتوبر، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية.

وانتهت مهلة الـ60 يومًا لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، لكن تل أبيب لم تلتزم بها وقامت بإطلاق النار على المدنيين اللبنانيين أثناء عودتهم إلى منازلهم ما أسفر عن شهداء وجرحى.

وأعلن البيت الأبيض مد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان إلى 18 فبراير المقبل.