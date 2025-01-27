الاحتلال يزعم.. وفاة 8 أسرى إسرائيليين كان مقررًا إطلاق سراحهم من غزة

وكالات

زعمت إسرائيل أن حركة حماس أكدت وفاة 8 أسرى إسرائيليين كان من المقرر إطلاق سراحهم استكمالًا لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي ديفيد مينسر، إن 25 فقط من أصل 33 أسيرًا كان من المقرر إطلاق سراحهم، مازالوا على قيد الحياة، مضيفًا "وهذا يعني أن 8 من الأسرى ماتوا."

وتضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس إطلاق سراح 33 أسيرًا إسرائيليًا في المرحلة الأولى التي تمتد 42 يومًا، في مقابل الإفراج عن حوالي 1900 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.

وحتى الآن تم إطلاق سراح 7 أسرى وجميعهم نساء، وهن كارينا أرييف، ودانييلا جلبوع، ونعاما ليفي، وليري الباج يوم السبت الماضي، وفي الأسبوع السابق تم إطلاق سراح رومي جونين، ودورون شتاينبريشر، وإميلي داماري.

ومن المقرر إطلاق سراح 18 أسيرًا إسرائيليًا في الأسابيع المقبلة، وأضاف المتحدث باسم حكومة الاحتلال، "تم إبلاغ العائلات بحالة أقاربهم من الأسرى".