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جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد المقاومة في طولكرم بالضفة

06:10 م الإثنين 27 يناير 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي أرشيفية

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال قائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في طولكرم بالضفة الغربية إيهاب أبو عطيوي مع عنصر آخر وهو رامز ضميري.

ونعت القسام الشهيدين، وقالت إن حرب الاحتلال المسعورة في الضفة لن تجلب له الأمن ودماء شهدائنا ستكون دافعًا لتصاعد المقاومة.

ويأتي ذلك بعدما اقتحمت قوات راجلة من جيش الاحتلال ضاحية شويكة شمالي طولكرم بالضفة، اليوم الإثنين، حسبما أفادت به مصادر لقناة الجزيرة.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن تلك القوات حاصرت مستشفى ثابت ثابت، كما اقتحمت عدة منازل في بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وكانت مصادر قد أكدت أن قوات الاحتلال اقتحمت طولكرم، وانتشرت في عدد من أحيائها، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى المدينة.

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