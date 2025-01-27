الاتحاد الأوروبي يوافق على إرسال بعثة مراقبة لمعبر رفح

وكالات

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على إرسال بعثة مراقبة مدنية إلى معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة الفلسطيني.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، ذكرت مصادر مطلعة أن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ستدعو وزراء خارجية الاتحاد إلى الموافقة على إعادة نشر بعثة مساعدة أوروبية عند معبر رفح بحلول الأول من فبراير المقبل.

وقالت كالاس، للصحفيين اليوم الإثنين،"نحن مستعدون لإعادة نشر بعثتنا عند معبر رفح"، حسبما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وكشفت إسرائيل، الأربعاء الماضي، عن وضع معبر رفح وفقًا للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، إذ أكدت أن جيش الاحتلال يفرض طوقًا محكمًا على المعبر، ولن يُسمح بعبور أي شخص دون موافقته المسبقة.

وبخصوص إدارة المعبر، سيتم تكليف سكان غزة غير المنتمين لحماس بإدارة الجوانب الفنية للمعبر، مع إخضاعهم لتحقق شامل من قِبل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، أما دور السلطة الفلسطينية فسيقتصر على ختم جوازات السفر، دون أي صلاحيات أخرى.