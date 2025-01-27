بعد 5 سنوات.. الهند تعلن الاتفاق على استئناف الرحلات مع الصين

وكالات

أعلنت الهند، اليوم الإثنين، أنه تم الاتفاق مع الصين على استئناف الرحلات المباشرة بين البلدين، بعد 5 سنوات من توقفها.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، حث وزيرا خارجية الصين والهند دولتيهما على تقديم المزيد من الدعم المتبادل، ولكنهما تجنبا الإشارة علنًا إلى النزاع الحدودي في منطقة الهيمالايا خلال لقائهما اليوم في بكين.

وتتدهور العلاقات بين الهند والصين، بسبب التنازع على الحدود في منطقة الهيمالايا التي يبلغ طولها 3440 كيلومترًا.