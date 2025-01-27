فرنسا ترفع بعض العقوبات عن سوريا

وكالات

أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو، اليوم الإثنين، رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، حسبما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف "سنتخذ اليوم قرارًا بشأن تعليق بعض العقوبات المفروضة على مجال الطاقة والنقل والمؤسسات المالية في سوريا"، لافتًا إلى أنه في مقابل تعليق العقوبات ينبغي ضمان انتقال سياسي جامع لكل الشعب السوري.

تأتي تلك الخطوة بعد تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إذ قالت إنها تتوقع أن يوافق الاتحاد، اليوم الإثنين، على البدء في تخفيف العقوبات عن سوريا التي فرضها التكتل على النظام السابق للرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأضافت كالاس قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، "نتوقع أن نتخذ قرارًا اليوم بشأن هذا الأمر، إنه نهج تدريجي"، مشيرة إلى أن الإدارة السورية الجديدة اتخذت خطوات صحيحة لكنها تحتاج بعض الوقت لتنفيذها.

وفي وقت سابق، أصدرت الولايات المتحدة إعفاء من العقوبات على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية السورية لمدة 6 أشهر، لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى البلاد والتغلب على نقص الطاقة والسماح بالتحويلات الشخصية.

ويُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى، قد فرضت عقوبات على سوريا عام 2011.