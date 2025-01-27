لحظة تاريخية.. الأسير الفلسطيني محمد الطوس يلتقي نجله بعد 39 عامًا من الفراق

(وكالات)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداولًا واسعًا للحظة إنسانية مؤثرة، جمعت أحد عمداء الأسرى الفلسطينيين، محمد الطوس، بابنه البكر لأول مرة منذ 39 عامًا.

وجاء اللقاء عقب الإفراج عن الطوس ضمن صفقة تبادل الأسرى، حيث تم إبعاده إلى مصر بعد سنوات طويلة من الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويعد محمد الطوس، أو "أبو شادي" بحسب الفيديو، الذي قضى ما يقارب أربعة عقود خلف القضبان، من أقدم الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.