وزير إسرائيلي: مقترح ترامب يهدف لمنع انهيار حكومة نتنياهو

وكالات

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن وزير إسرائيلي قوله إن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهجير فلسطينيين لمصر والأردن يرجح أنه كان منسقا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال الوزير إن تصريح ترامب كان يهدف جزئيا إلى مساعدة نتنياهو في منع حكومته من الانهيار.

وقال الرئيس الأمريكي، السبت، إنه يريد من الأردن ومصر استقبال أعداد من مواطني غزة، مضيفاً "نتحدث على الأرجح عن مليون ونصف مليون شخص".

ولكن سرعان ما رفض القادة الفلسطينيون وجامعة الدول العربية والأردن ومصر هذه الفكرة.