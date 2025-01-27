طفلة فلسطينية تحمل أختها الرضيعة وتسير بها حافية القدمين إلى شمال غزة (فيديو)

(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لطفلة فلسطينية أثناء نزوحها هي وشقيقتها إلى شمال قطاع غزة.

ووثق الفيديو، مشهد تحمل فيه الطفلة التي لا يتجاوز عمرها 10 أعوام شقيقتها الرضيعة على كتفيها وتمشي بها وسط النازحين تجاه شمال القطاع وهي حافية القدمين.

وبدأت منذ صباح اليوم الأحد، عودة الفلسطينيين الذين نزحوا من شمال القطاع مرة أخرى إليه، مع التوصل لاتفاق يسمح بعودتهم لمنازلهم التي تركوها مع بدء العدوان الإسرائيلي.