وزير الخارجية من جنيف: مصر ملتزمة بمعايير العمل الدولية

(وكالات)

التقى وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، بمدير عام مُنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونجبو خلال زيارته إلى جنيف.

وأشاد وزير الخارجية بالتعاون المُتميز بين مصر والمُنظمة الأممية، مشيرا إلى الدور الهام الذي يقوم به مكتب المنظمة في القاهرة لتنفيذ المشروعات وبرامج التعاون المختلفة، وأعرب عن تطلع الجانب المصري لترفيع إطار التعاون مع المنظمة.

كما تطرق اللقاء إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل وتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتنمية القدرات البشرية، حيث أكد عبد العاطي حرص مصر على تعزيز التعاون مع المنظمة لدعم التوظيف والعمل اللائق والارتقاء ببيئة العمل في مصر لتكون أكثر جذباً للاستثمارات وتلبي تطلعات مصر التنموية تماشياً مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

في سياق مُتصل، استعرض وزير الخارجية التطورات الإيجابية التي شهدتها بيئة العمل في مصر، وفي مُقدمتها تأسيس أكثر من ٥٠ مُنظمة نقابية عُمالية جديدة خلال العام الماضي، والمساعي الرامية إلى الانتهاء من مسودة قانون "العمالة المنزلية" تمهيداً لعرضه علي البرلمان المصري في أقرب فرصة.

كما جدد عبد العاطي التزام مصر بتعزيز معايير العمل الدولية، منوهاً بأن مُصادقة مصر على اتفاقية العمل البحري مؤخراً تعكس هذا الالتزام.

وأعرب عن تطلع الجانب المصري للعمل مع المُنظمة الأممية للاستفادة من مُختلف جوانب الدعم الفني الذي تقدمه اتصالاً بتنفيذ الالتزامات الواردة بالاتفاقية.

من جانبه، وجه مدير عام منظمة العمل الدولية التهنئة لمصر بشأن التوصل إلي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلي أن تلك الجهود تعكس المكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها مصر.

كما ثمن المدير العام دور مصر الفاعل في آليات عمل منظمة العمل الدولية، مشيدا بالدور الهام الذي تقوم به في التوصل إلى تفاهمات إزاء مختلف القضايا الفنية والسياسية المطروحة علي أجندة عمل المنظمة، وأعرب عن تطلعه لمواصلة التعاون البناء مع مختلف الجهات الوطنية المصرية، بما في ذلك وزارة العمل.