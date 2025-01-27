رئيسة الوزراء الإيطالية: لا أعتقد أن ترامب لديه "خطة محددة" لإخراج الفلسطينيين من غزة

وكالات

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي تزور السعودية، الاثنين، إنها لا تعتقد أن دونالد ترامب لديه "خطة محددة" لإخراج الفلسطينيين من غزة، لكنها رحبت بمناقشة عملية إعادة إعمار القطاع.

وأضافت ميلوني التي حضرت حفل تنصيب ترامب، والتي تأمل في أن تكون جسراً بين الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إنها مسألة "معقدة".

وقالت للصحفيين خلال الزيارة "ترامب محق عندما يقول إن إعادة إعمار غزة هي بوضوح إحدى التحديات الرئيسية التي نواجهها، ولكن لتحقيق النجاح، هناك حاجة إلى مشاركة كبيرة من المجتمع الدولي".

وأضافت ميلوني: "أما بالنسبة لقضية اللاجئين، فلا أعتقد أننا أمام خطة محددة. أعتقد أننا نشهد مناقشات مع الجهات الفاعلة الإقليمية التي تحتاج بالتأكيد إلى المشاركة في ذلك".

وتابعت "هذه مسائل معقدة جداً بالتأكيد، ولكن مناقشتها، حتى على مستوى غير رسمي مع الجهات الفاعلة في المنطقة، تعني في رأيي أننا نريد العمل بجدية على قضية إعادة إعمار غزة".

وقال الرئيس الأمريكي، السبت، إنه يريد من الأردن ومصر استقبال أعداد من مواطني غزة، مضيفاً "نتحدث على الأرجح عن مليون ونصف مليون شخص".

ولكن سرعان ما رفض القادة الفلسطينيون وجامعة الدول العربية والأردن ومصر هذه الفكرة.