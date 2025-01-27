وزير المالية الإسرائيلي: نعد خطة في الكابينت لتهجير السكان من غزة



وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يوم الاثنين، إنه يعد خطة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والكابينت "من أجل تهجير السكان من غزة".

وأضاف الوزير اليميني المتطرف "يجب علينا الآن تعيين رئيس أركان هجومي، ينفذ بشكل كامل ودون تردد المهمة الواضحة التي تم تحديدها له والتي سيتم تحديدها مرة أخرى من قبل المستوى السياسي - احتلال غزة ومنع حماس من السيطرة على المساعدات الإنسانية".

وفي بيان صدر في وقت سابق عن مكتبه، قال سموتريتش: "إن فكرة مساعدتهم في إيجاد أماكن أخرى لبدء حياة جديدة وجيدة هي فكرة رائعة، سيكون بإمكانهم بناء حياة جديدة وجيدة في أماكن أخرى"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف الوزير الذي يعارض وقف الحرب في قطاع غزة بشدة: "فقط التفكير خارج الصندوق بحلول جديدة سيوفر حلًا للسلام والأمن". وأكد: "سأعمل مع رئيس الوزراء والمجلس الأمني لضمان وجود خطة عملية لتنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طرح يوم السبت الماضي، خطة لـ"تطهير" غزة، قائلًا إنه يريد من مصر والأردن استقبال الفلسطينيين من القطاع من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.