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أرسلت له طائرة خاصة.. رئيس أرض الصومال يزور الإمارات

03:38 م الإثنين 27 يناير 2025

عبدالرحمن عيرو

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وكالات

قام رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي عبدالرحمن عيرو، بزيارة رسمية إلى الإمارات، أمس الأحد، بعدما تلقى دعوة من الحكومة الإماراتية لزيارة البلاد، حسبما أعلنته رئاسة الإقليم.

ونشرت رئاسة الاقليم الانفصالي بيانًا، أوضحت فيه أن الزيارة تشمل مناقشة قضايا عدة تتعلق بالتعاون بينهما، مشيرة إلى أن الإمارات تعتبر أكبر دولة مستثمرة في "جمهورية صوماليلاند"، وتبرز هذه الاستثمارات في موانئ دبي العالمية بمدينة بربرة ومشاريع تنموية أخرى في مجالات عديدة.

وذكر البيان أن الرئيس عيرو اصطحب وفدًا كبيرًا برئاسته في زيارته الرسمية إلى الإمارات، التي أرسلت له طائرة خاصة، وتعتبر هذه أول رحلة خارجية لرئيس أرض الصومال منذ توليه منصبه بعد الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي.

وتستغرق الزيارة 3 أيام، تتضمن عقد اجتماعات مختلفة مع قادة الحكومة الإماراتية لمناقشة أوجه التعاون بينهما.

و بالرغم من أن إقليم أرض الصومال قد أعلن انفصاله من جانب واحد عن جمهورية الصومال الفيدرالية في مطلع التسعينيات، إلا أنه لم ينل اعتراف أي دولة في العالم منذ ذلك الوقت.

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عبدالرحمن عيرو زيارة رسمية الإمارات الصومال
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