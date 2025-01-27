المرشح الأوفر حظا للمستشارية في ألمانيا يتمسك بمقترحاته بشأن الهجرة

برلين- (د ب أ)

على الرغم من الانتقادات الحادة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، أكد مرشح التحالف المسيحي المحافظ للمنافسة على منصب المستشار في ألمانيا فريدريش ميرتس تمسكه باقتراحاته أمام البرلمان الاتحادي (بوندستاج) لتبني سياسة هجرة أكثر صرامة، حتى لو وافق حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي عليها.

وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي بعد مشاورات مع قيادة الحزب في برلين في إشارة إلى هجوم الطعن في مدينة أشافنبورج، والذي أودى بحياة شخصين: "سأناقش في البرلمان الألماني بصورة حاسمة هذا الأسبوع القضايا التي لدينا والتي اكتسبت إلحاحا جديدا منذ الأربعاء الماضي".

وأضاف ميرتس: "لن نسمح للاشتراكيين الديمقراطيين والخضر وبالتأكيد حزب البديل من أجل ألمانيا بأن يخبرونا ما هي المقترحات ومشاريع القوانين التي سنطرحها للتصويت في البرلمان الألماني... الصحيح لا يصبح خطأ لمجرد أن الناس الخطأ يوافقونه"، مشيرا إلى أنه "يتعين على الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر الحيلولة دون تشكيل أغلبيات لا يريدها أي منا".

وفي أعقاب هجوم الطعن القاتل في مدينة أشافنبورج يوم الأربعاء الماضي، أعلن ميرتس أنه سيقدم هذا الأسبوع مقترحات بشأن تشديد لوائح الهجرة للبرلمان، وقال:"سنقدمها بغض النظر عن من سيؤيدها".

في الوقت نفسه، أكد التحالف المسيحي في نصوص المقترحات أنه ينأى بنفسه عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.