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صحفي أمريكي يلفت النظر إلى انقلاب أسلوب زيلينسكي بعد تولي ترامب

03:18 م الإثنين 27 يناير 2025

فولوديمير زيلينسكي

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(وكالات)

ذكر الصحفي الأمريكي مايكل تريسي عبر حسابه على منصة "إكس" أن خطاب الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي تجاه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد شهد تحولاً ملحوظاً، حيث بدأ يميل بشكل متزايد إلى "تملق" ترامب بحسب تعبيره.


وجاء التحول في موقف زيلينسكي بعد تصريحات له في منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، حيث أكد أن "مسألة إنهاء الصراع يجب أن تكون انتصاراً لترامب وليس لبوتين".

ويعكس هذا التحول بحسب الصحفي الأمريكي، التغيرات الكبيرة في الوضع الاقتصادي والعسكري لأوكرانيا، حيث بدأت تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك الإفلاس الاقتصادي والضغوط من حلفائها الغربيين بشأن تمويلها المستمر.

من جهته، اتهم ترامب زيلينسكي سابقاً بعرقلة اتفاقات السلام، معتبراً أن رئيس أوكرانيا كان يسعى لاستمرار القتال. كما أشار إلى أن زيلينسكي كان ينبغي عليه عدم السماح باندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

فيما يتعلق بالسياسة الروسية، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الخميس الماضي، بأن روسيا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة على أساس متكافئ، لكنها لم تتلقَ إشارات من واشنطن بعد.

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مايكل تريسي فولديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني دونالد ترامب الرئيس الأمريكي
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