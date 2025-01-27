وزير إسرائيلي: تصريحات ترامب عن تهجير الفلسطينيين قد تكون منسقة مع نتنياهو

(وكالات)

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، نقلاً عن وزير إسرائيلي، أن تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن إمكانية تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، قد تكون قد تم تنسيقها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار الوزير إلى أن تصريح ترامب ربما كان يهدف جزئيا إلى دعم نتنياهو في مواجهة التحديات السياسية الداخلية التي كانت تهدد استقرار حكومته.

كما ذكر الوزير الإسرائيلي أن تصريحات ترامب المتعلقة بنقل الفلسطينيين من غزة قد تشكل حلاً محتملاً لمواجهة الضغوط التي كان يمارسها وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش على نتنياهو.

وفي نفس السياق، أضاف الوزير للصحيفة العبرية، أن قضية الهجرة الطوعية ستصبح محور اهتمام الحكومة الإسرائيلية في المرحلة المقبلة.