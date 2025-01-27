تركيا تحتجز 19 شخصًا على خلفية حادث اندلاع حريق بمنتجع للتزلج

إسطنبول- (د ب أ)

احتجزت السلطات التركية 19 شخصا لصلتهم بالحريق الذي اندلع الأسبوع الماضي في منتجع للتزلج في محافظة بولو بشمال تركيا مع استمرار التحقيقات، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء اليوم الاثنين.

ومن بين الذين تم احتجازهم مالك الفندق والمدير ورئيس إدارة الإطفاء المحلية ونائب عمدة محافظة بولو، كما ذكرت الأناضول أنه تم إصدار مذكرة اعتقال بحق موظف بشركة التفتيش.

وأودى الحريق، الذي اندلع في ساعة مبكرة من 21 يناير/كانون الثاني الجاري، بحياة 78 شخصا، ولجأ الكثير من نزلاء الفندق الذي يبلغ عددهم أكثر من 230 شخصا للهروب بالقفز من نوافذ فندق جراند كارتال .

وأثار الحريق غضبا في تركيا في ظل ما يتردد عن تجاهل إجراءات الحماية من الحرائق بصورة كبيرة.