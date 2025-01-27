عين الرمانة.. اشتباك مسلح بين مقاتلي حزب الله والأهالي والجيش اللبناني يتدخل- فيديو

وكالات

انتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي ظهر فيها مجموعة من الشباب قدموا على متن دراجات نارية من الضاحية الجنوبية لبيروت باتجاه منطقة فرن الشباك - عين الرمانة، وهم يحملون أعلامًا لـ"حزب الله" ما أسفر عن وقوع اشتباكات مع شباب في المنطقة.

استقبلوهم بالحرب في الأشرفية، عين الرمانة، وجونية، ومع ذلك، يغدرو



أثبتوا أنهم مثل ذنب الكلب، لا يستقيم أبدًا.



واليوم يظهر غدرهم وخيانتهم مجددًا، بلا ذرة شرف أو كرامة.



pic.twitter.com/wDHCVjnS3K — Ing.Anas (@ing_anas_vm) January 26, 2025

وبدوره تدخل الجيش اللبناني، مساء أمس الأحد، لفض الإشكال في عين الرمانة بين مؤيدي حزب الله وشباب المنطقة، وقام بإغلاق المنطقة.

جمهور الحزب عم يستفزوا الناس ببيروت. الناس لي استقبلتهم لمّا كانوا عم ياكلوا كف ورا التاني#عين_الرمانة pic.twitter.com/rwYXKgrIlF — Sandy Salameh (@sandy_salameh) January 26, 2025

وتجولت مجموعة من السيارات والدراجات النارية في بعض شوارع لبنان حاملة أعلامًا لحزب الله ورايات تحمل عبارات دينية، ومن بين هذه المناطق: عين الرمانة، فرن الشباك، الجميزة، برج حمود والدورة.

ويُشار إلى أنه عمت الاحتفالات في الضاحية الجنوبية لبيروت احتفاءً بإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان لينهي حربًا استمرت لأكثر من عام، بعد إعلان الحزب الحرب إسنادًا لغزة.