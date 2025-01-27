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عين الرمانة.. اشتباك مسلح بين مقاتلي حزب الله والأهالي والجيش اللبناني يتدخل- فيديو

01:51 م الإثنين 27 يناير 2025

حزب الله

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وكالات

انتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي ظهر فيها مجموعة من الشباب قدموا على متن دراجات نارية من الضاحية الجنوبية لبيروت باتجاه منطقة فرن الشباك - عين الرمانة، وهم يحملون أعلامًا لـ"حزب الله" ما أسفر عن وقوع اشتباكات مع شباب في المنطقة.

وبدوره تدخل الجيش اللبناني، مساء أمس الأحد، لفض الإشكال في عين الرمانة بين مؤيدي حزب الله وشباب المنطقة، وقام بإغلاق المنطقة.

وتجولت مجموعة من السيارات والدراجات النارية في بعض شوارع لبنان حاملة أعلامًا لحزب الله ورايات تحمل عبارات دينية، ومن بين هذه المناطق: عين الرمانة، فرن الشباك، الجميزة، برج حمود والدورة.

ويُشار إلى أنه عمت الاحتفالات في الضاحية الجنوبية لبيروت احتفاءً بإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان لينهي حربًا استمرت لأكثر من عام، بعد إعلان الحزب الحرب إسنادًا لغزة.

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حزب الله الجيش اللبناني فض اشتباك في عين الرمانة
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