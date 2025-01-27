إسرائيل تؤكد استمرار تطبيق وقف إطلاق النار في غزة ولبنان



(وكالات)

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، أن إسرائيل ستواصل تطبيق وقف إطلاق النار في الجبهة الشمالية مع لبنان والجنوب في قطاع غزة بشكل حازم، وذلك مع بدء عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.

وفي تصريحاته، هدد كاتس على أن "من يخالف التعليمات أو يهدد قوات الجيش الإسرائيلي سيتحمل التكلفة كاملة"، مؤكداً أن إسرائيل لن تسمح بالعودة إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل 7 أكتوبر، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد سحب قواته من معبر نتساريم، وأصدر سلسلة من التحذيرات للفلسطينيين العائدين إلى الشمال، في محاولة لضبط الوضع الأمني.

من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن "عودة النازحين هي انتصار للشعب الفلسطيني وإعلان فشل وهزيمة الاحتلال"، مؤكدة أن هذه العودة تُعتبر تحديًا لمخططات التهجير التي يروج لها الاحتلال.

ووصفت حماس مشاهد عودة النازحين إلى مناطقهم بأنها "رسالة للمراهنين على كسر إرادة شعبنا وتهجيره من أرضه".

وأوضحت حماس أن العودة إلى البيوت "تثبت مجددًا فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العدوانية في تهجير الشعب الفلسطيني وكسر صموده"، معتبرة أن هذه الأحداث تؤكد صمود الفلسطينيين وثباتهم في أرضهم رغم التحديات العديدة.