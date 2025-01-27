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"الجيش ده لبناني أكيد؟".. عمرو واكد يثير موجة انتقادات في لبنان

01:20 م الإثنين 27 يناير 2025

الجيش اللبناني

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وكالات

نشر الجيش اللبناني قواته في المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، وفقًا لما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين والذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي وتضمن انسحاب قوات الاحتلال من الجنوب بعد 60 يومًا.

ووسط اشتعال الأوضاع في لبنان، أثار الممثل المصري عمرو واكد الجدل بتعليق ساخر كتبه على حسابه بمنصة "إكس"، أمس الأحد.

وكتب واكد في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، "ماذا يحدث في لبنان يا أهل الخير؟ هو الجيش اللبناني ده متأكد إنه لبناني؟".

وتسبب تعليقه في موجة من الانتقادات ضده من قبِل اللبنانيين الذين شعروا بأنه أهان قوات بلادهم العسكرية، ورأوا أنه يشكك بوطنية الجيش اللبناني.

كما وجه بعض المعلقين الشتائم له، مؤكدين أن الجيش اللبناني "درع الوطن"، في حين طالبه آخرون بالصمت وعدم التدخل في شؤون لا تعنيه.

وعمرو واكد هو ممثل يعيش خارج مصر منذ سنوات، كانت محكمة القضاء الإداري في مصر قضت بشطبه من عضوية نقابة المهن التمثيلية عام 2022، ورفضت الطعن المقدم من قِبله على قرار شطبه.

ووجهت اتهامات لعمرو واكد في قضايا إرهاب وانضمامه لجماعة إرهابية.

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الجيش اللبناني عمرو واكد لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار
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