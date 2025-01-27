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المتحدث باسم نتنياهو ينفي أنباء التخطيط لزيارة الولايات المتحدة السبت المقبل

01:17 م الإثنين 27 يناير 2025

بنيامين نتنياهو

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(وكالات)

نفى المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنباء وصول دعوة أميركية رسمية إلى نتنياهو لزيارة البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم نتنياهو، إنه في حال وصول دعوة رسمية لرئيس الوزراء من أجل زيارة البيت الأبيض فسوف يتم القيام بكافة الإجراءات المتبعة.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أنه بنيامين نتنياهو سيتوجه إلى الولايات المتحدة السبت المقبل من أجل الاجتماع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة رئيس الوزراء الإسرائيلي
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