الاتحاد الأوروبي يتطلع لاستئناف مراقبة معبر رفح

وكالات



ذكرت مصادر مطلعة أن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ستدعو وزراء خارجية الاتحاد إلى الموافقة على إعادة نشر بعثة مساعدة أوروبية عند معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر بحلول الأول من فبراير المقبل.



وقالت كالاس، للصحفيين اليوم الإثنين،"نحن مستعدون لإعادة نشر بعثتنا عند معبر رفح"، حسبما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.



وكشفت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، وضع معبر رفح وفقًا للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، إذ أكدت أن جيش الاحتلال يفرض طوقًا محكمًا على المعبر، ولن يُسمح بعبور أي شخص دون موافقته المسبقة.



وبخصوص إدارة المعبر، سيتم تكليف سكان غزة غير المنتمين لحركة حماس بإدارة الجوانب الفنية للمعبر، مع إخضاعهم لتحقق شامل من قِبل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك)، وسيقتصر دور السلطة الفلسطينية على ختم جوازات السفر، دون أي صلاحيات أخرى.