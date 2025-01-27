وزير إسرائيلي: حربنا على غزة تسببت في مقتل الآلاف.. والعدو يدرك الثمن الباهظ للاعتداء علينا

(وكالات)

صرح وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأحد، أن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة تسببت في مقتل الآلاف داخل القطاع، قائلًا إن "العدو بات يدرك الثمن الباهظ الذي يدفعه من يعتدي على إسرائيل".

وأشار كوهين إلى أن الحكومة الأمنية المصغرة (الكابينت) لم توافق في أي مرحلة على عودة سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، مؤكداً أن هذا الخيار ليس مطروحًا للنقاش ولن يتم قبوله.

وأضاف الوزير أن إسرائيل عازمة على المضي قدمًا في عملياتها العسكرية حتى القضاء على حكم حماس بشكل نهائي.

وقال كوهين، إن الوضع في القطاع صعب للغاية، مشيراً إلى أن "الآلاف سيعودون إلى مناطق مدمرة بالكامل، دون بنية تحتية، قتل فيها أكثر من 40 ألف شخص غالبيتهم من "الإرهابيين" حسب زعمه.

وبدأ آلاف الفلسطينيين رحلة العودة إلى شمال قطاع غزة، بعد التوصل لاتفاق يسمح بعودتهم، بعدما أعلن جيش الاحتلال أمس أنه لن يتم السماح بعودة المدنيين حتى الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود.