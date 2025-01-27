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إسرائيل تعلن اعتقال جنديي احتياط بتهمة التجسس لصالح إيران

12:33 م الإثنين 27 يناير 2025

الشرطة الإسرائيلية

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(وكالات)


أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة، في بيان مشترك، اليوم الاثنين، عن اعتقال جنديين في الاحتياط بشبهة تورطهما في تنفيذ مهام لصالح جهات إيرانية.

وأوضح البيان أن أحد الجنديين المعتقلين قام بنقل مواد سرية حصل عليها أثناء خدمته في وحدة الدفاع الجوي الإسرائيلية.

ولم يكشف البيان عن طبيعة المواد المسربة أو مدى خطورتها، إلا أنه أشار إلى أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات القضية وتحديد الجهات التي كانت على اتصال بالمشتبه بهما.

وليست هذه المرة الأولى من نوعها، حيث تُتهم إيران بمحاولات متكررة لاختراق الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.

الشاباك الدفاع الجوي الاسرائيلي تهمة التجسس منع طائرات إسرائيل من الهبوط في قبرص
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