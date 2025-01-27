نتنياهو يمثل أمام المحكمة مجددًا بعد انقطاع لمدة شهر

تل أبيب- (د ب أ)

بدأ صباح اليوم الاثنين، في محكمة تل أبيب الجزئية، اليوم السابع من جلسات الإدلاء بالشهادة فيما يتعلق بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بعودة نتنياهو للإدلاء بشهادته، بعد انقطاع استمر لنحو شهر، بسبب خضوعه لجراحة في البروستاتا في 29 من ديسمبر الماضي.

ورفض القضاة طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بمواصلة إلغاء الجلسات بسبب استمرار تعافيه من عدوى، إلا أنهم اختصروها بعض الشيء إلى الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي.

ووصل وزير الاقتصاد نير بركات، لتقديم الدعم لنتنياهو.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي اتهامات بالاحتيال والاختلاس والرشوة، حيث يتهمه الادعاء بمنح امتيازات لشركة الاتصالات العملاقة بيزك، عندما كان وزيرا للاتصالات، من بين أمور أخرى.

ويواجه أيضا اتهامات بقبول هدايا فاخرة من أصدقائه المليارديرات.

وفي جلسة استماع أولية في العاشر من ديسمبر، نفى الاتهامات ووصفها بأنها "عبثية".