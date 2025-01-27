صورة انتصار حماس.. كيف علق بن غفير على عودة الغزاويين للشمال؟

وكالات

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، إلى استئناف الحرب على قطاع غزة وتدميره، معتبرًا أن عودة السكان إلى شمال القطاع غزة صورة لانتصار "حماس".

وقال بن غفير في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "افتتاح محور الخوص (محور نتساريم) هذا الصباح وإدخال عشرات الآلاف من سكان غزة إلى شمال قطاع غزة هما صورتان لانتصار حماس وجزء مهين آخر من الصفقة غير الشرعية".

وأشار إلى أنه "ليس هذا هو ما يبدو عليه النصر الكامل، بل هذا هو ما يبدو عليه الاستسلام التام"، مضيفا: "جنود الجيش الإسرائيلي الأبطال لم يقاتلوا وضحوا بحياتهم في غزة من أجل السماح بهذه الصور. يجب أن نعود إلى الحرب – وندمر".

פתיחת ציר נצרים הבוקר והכנסת עשרות אלפי עזתים לצפון הרצועה הם תמונות הניצחון של חמאס וחלק משפיל נוסף בעסקה המופקרת. כך לא נראה ״ניצחון מוחלט״ - כך נראית כניעה מוחלטת.



חיילי צה"ל הגיבורים לא נלחמו ומסרו נפשם ברצועה כדי לאפשר את התמונות האלה.



חייבים לחזור למלחמה - ולהשמיד! — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) January 27, 2025

وبدأ النازحون الفلسطينيون في جنوب قطاع غزة بالعودة إلى شمال القطاع، صباح الاثنين، بحسب ما أظهرت صور ولقطات فيديو لحشود النازحين على شارع الرشيد غربي غزة.