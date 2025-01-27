واشنطن تهدد بفرض عقوبات على الدول الرافضة لاستقبال المهاجرين المرحلين

(وكالات)

أعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، عن استعداد الكونجرس لفرض عقوبات صارمة على الدول التي ترفض التعاون مع الولايات المتحدة في قبول مواطنيها المرحلين.

وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، أكد جونسون أن كولومبيا ودولًا أخرى يجب أن تدرك التزام الكونجرس باتخاذ "تدابير قوية" لضمان الامتثال لسياسات الترحيل الأمريكية.

وأشار جونسون إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم الكونجرس لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي شدد على ضرورة تنفيذ أجندة صارمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتأتي تصريحات جونسون في ظل أزمة بين واشنطن وبوجوتا، حيث وافقت كولومبيا مؤخرًا على استقبال رحلات تقل مهاجرين مرحلين، مما دفع البيت الأبيض إلى تأجيل فرض عقوبات جديدة عليها، ومع ذلك، لا تزال بعض الإجراءات العقابية قائمة، بما في ذلك فرض قيود على التأشيرات وفحص معزز للمواطنين الكولومبيين على الحدود الأمريكية.

وكانت واشنطن قد فرضت، في 26 يناير، رسومًا جمركية بنسبة 25% على السلع الكولومبية بسبب رفض بوجوتا استقبال طائرتين تحملان مهاجرين مرحلين، وردًا على ذلك، أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو زيادة الرسوم الجمركية بنسبة مماثلة على الواردات الأمريكية.

وفي أول خطاب له كرئيس للولايات المتحدة، أعلن دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية، وتعهد بإيقاف المهاجرين غير الشرعيين فورًا، وتنفيذ عمليات واسعة لترحيل ملايين المهاجرين، مؤكداً أن حكومته لن تتسامح مع الدول التي ترفض التعاون.