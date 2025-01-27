بن فرحان وفيدان يناقشان التنسيق السعودي التركي بشأن سوريا وغزة غدًا

الرياض- (د ب أ)

يصل إلى المملكة السعودية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، غدا الثلاثاء، في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ينسقان خلالها في عدد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها، خاصة الأوضاع في سوريا وغزة .

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السعودي نظيره التركي عقب الوصول، ليناقش معه عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في سوريا وغزة ولبنان، إضافة إلى تطوير العلاقة بين الرياض وأنقرة.

وأكد وزير الخارجية التركي في مقابلة خاصة مع موقع "الشرق" أنه "لا يوجد أي تباين للآراء بين الرياض وأنقرة بشأن ما هو مرتَقَب من الإدارة السورية الجديدة والإجراءات المتخذة في هذا السياق"، مشيدا بـ "الدور الفعَّال الذي لعبه الأمير فيصل بن فرحان في هذا الإطار".