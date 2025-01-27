وزير الخارجية الأردني يؤكد: لا للوطن البديل ولا لتهجير الفلسطينيين

(وكالات)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، التزام الأردن الكامل بالحق الفلسطيني على أرضه، مشددًا على أن "الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين".

وجاءت هذه التصريحات في إطار موقف واضح يرفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بحسب الصفدي، مؤكدًا أن مثل هذه السياسات لن تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف الوزير أن موقف الأردن ثابت وغير قابل للتفاوض في مواجهة أي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، موضحًا: "لن نتزعزع في هذا الشأن، وكل كلام عن الوطن البديل مرفوض تمامًا ولن نقبله وسنتصدى له بكل الوسائل".

وعلى صعيد العلاقات الدولية، وصف الوزير العلاقة مع الولايات المتحدة بأنها "استراتيجية"، لكنه شدد على أن الأردن لن يتخلى عن ثوابته الوطنية ولن يقبل أي مواقف تتعارض مع مصالحه أو مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

تأتي تصريحات الصفدي، بعد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إجرائه اتصال مع الملك عبد الله الثاني طلب فيه فتح الأردن لاستقبال الفلسطينيين من قطاع غزة والذي يقابله أن تفتح مصر هي الأخرى حدودها لاستقبال الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو ما قابله رفض مصري وأردني شديد أمس الأحد.