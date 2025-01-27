نتنياهو يتهم الجنائية الدولية بمعاداة السامية.. ويصف حماس بـ"النازيين الجدد"

(وكالات)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست في أعقاب محرقة الهولوكوست، فقدت مصداقيتها بسبب ما وصفه بـ"هجماتها المعادية للسامية ضد إسرائيل".

وأضاف نتنياهو، أن حركة المقاومة الإسلامية حماس، أصبحت "تمثل نسخة معاصرة من النازيين الجدد"، مشددًا على التزام حكومته بالقضاء عليها بشكل كامل.

وقال نتنياهو "نحن مصممون على هزيمة حماس نهائيًا لحماية أمن شعبنا ومستقبل دولتنا".

وفي رسالة موجهة لليهودية حول العالم، شدد نتنياهو على أن إسرائيل ستبقى دائمًا ملاذًا آمنًا لليهود حول العالم، معتبرًا أن الحفاظ على أمن الدولة اليهودية يعد أولوية قصوى في مواجهة التحديات المتزايدة.